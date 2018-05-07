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MHP’de toplantılar sürüyor

MHP Milletvekili aday adayları düzenledikleri basın toplantısıyla kendilerini tanıtmaya ve projelerini açıklamaya devam ediyor.

MHP’de toplantılar sürüyor

MHP Milletvekili aday adayları düzenledikleri basın toplantısıyla kendilerini tanıtmaya ve projelerini açıklamaya devam ediyor.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 07:00
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MHP’de toplantılar sürüyor

MHP Yozgat İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısıyla MHP Yozgat Milletvekili aday adayı Hakan Sel aday adaylığını duyurdu, projelerini sıraladı.
Çayıralan doğumlu olduğunu belirten Sel, İletişim Uzmanı olarak görev yaptığını bildirdi.
Hakan Sel, MHP’den aday adayı olarak seçim yarışında yer aldığını ifade ederek göç sorununu çözmeye ve ekonomik canlanmaya yönelik çalışmalar yapacaklarını, her ilçe için özel projeler ürettiğini aktardı.
MHP İl Başkanı Ferhat Altan da Hakan Sel’e çıkmış olduğu yolda başarı dileyerek, aday adaylığının hayırlı olmasını temenni etti.

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