Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1153
ALTIN
470.720
DOLAR
7.7313
STERLİN
10.0038
EURO
9.0683

MHP’de tek adaylı kongre

Yozgat’ta ilçe kongrelerini tamamlayan MHP, 18 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek İl Kongresi’ne Tekin Irgatoğlu’nun hazırlayacağı tek liste ile gidecek.

05 Ekim 2020 Pazartesi 00:28
MHP’de tek adaylı kongre

MHP Yozgat’ta ilçe kongrelerini tamamladıktan sonra İl Kongresi için de tarih ve adayını belirledi. MHP Yozgat İl Başkanı Ferhat Altan, 13’üncü olağan ilçe kongrelerini 15 Ağustos- 19 Eylül 2020 tarihleri arasında tamamladıklarını, parti genel merkezinin aldığı karar doğrultusunda, tek adayla kongrelere gidildiğini bildirdi. Altan, ‘’11 İlçe teşkilatımız mevcut başkanı ile Merkez ilçe, Şefaatli ve Çandır teşkilâtlarımızda da yeni başkan ve yönetimi ile yolumuza devam etmektedir. Yeni ve yeniden seçilen başkan ve yöneticilerimize hayırlı olmasını temenni ederim, yolları açık olsun’’ dedi. Başkan Altan, İl Başkanlığı Kongresinin 18 Ekim 2020 tarihinde yapılacağını da hatırlatarak, ‘’Tek adaylı kongremizde, il başkanı adayımız, Merkez ilçe eski başkanımız Tekin Irgatoglu'dur. Kendisine ve yönetimine şimdiden başarılar dilerken, Kongrelerimizin Ülkücü Milliyetçi Hareketimize hayırlı olmasını Cenabı Hakk’tan niyaz ederim’’ diye konuştu. Altan, 2,5 yıldır sürdürdüğü İl Başkanlığı görevinin18 Ekim tarihinde sona ereceğini bildirdi. Altan, ‘’Bu göreve layık görülmemde takdirleri olan, başta vekilimiz sn. Ethem Sedef beye, Teşkilât Başkanımız Prof. Dr. Semih Yalçın Başkanıma ve Ülkücü Milliyetçi Hareketimizin Saygıdeğer Genel Başkanı, Liderim Dr. Devlet Bahçeli'ye şükranlarımı arz ederim. Bu kutlu yolda beraber yol yürüdüğümüz kıymetli başkanlarıma ve yöneticilerimize  de ayrı ayrı teşekkür ederim. Bundan sonraki siyasi hayatımda, şahsıma takdir edilecek her görevden de ayrıca şeref duyarım’’ ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
MHP’de Tek Adaylı Kongre
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KONGRE HEYECANI
KONGRE HEYECANI
KAÇ ESNAFIN KAPISI KiTLi!
KAÇ ESNAFIN KAPISI KiTLi!
AK Parti’de kongre hazırlıklarına başlandı
AK Parti’de kongre hazırlıklarına başlandı
Kongre heyecanı başlıyor
Kongre heyecanı başlıyor
MHP’de kongre heyecanı
MHP’de kongre heyecanı
CHP 97 yaşında
CHP 97 yaşında
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim