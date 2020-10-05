MHP’de tek adaylı kongre

MHP Yozgat’ta ilçe kongrelerini tamamladıktan sonra İl Kongresi için de tarih ve adayını belirledi. MHP Yozgat İl Başkanı Ferhat Altan, 13’üncü olağan ilçe kongrelerini 15 Ağustos- 19 Eylül 2020 tarihleri arasında tamamladıklarını, parti genel merkezinin aldığı karar doğrultusunda, tek adayla kongrelere gidildiğini bildirdi. Altan, ‘’11 İlçe teşkilatımız mevcut başkanı ile Merkez ilçe, Şefaatli ve Çandır teşkilâtlarımızda da yeni başkan ve yönetimi ile yolumuza devam etmektedir. Yeni ve yeniden seçilen başkan ve yöneticilerimize hayırlı olmasını temenni ederim, yolları açık olsun’’ dedi. Başkan Altan, İl Başkanlığı Kongresinin 18 Ekim 2020 tarihinde yapılacağını da hatırlatarak, ‘’Tek adaylı kongremizde, il başkanı adayımız, Merkez ilçe eski başkanımız Tekin Irgatoglu'dur. Kendisine ve yönetimine şimdiden başarılar dilerken, Kongrelerimizin Ülkücü Milliyetçi Hareketimize hayırlı olmasını Cenabı Hakk’tan niyaz ederim’’ diye konuştu. Altan, 2,5 yıldır sürdürdüğü İl Başkanlığı görevinin18 Ekim tarihinde sona ereceğini bildirdi. Altan, ‘’Bu göreve layık görülmemde takdirleri olan, başta vekilimiz sn. Ethem Sedef beye, Teşkilât Başkanımız Prof. Dr. Semih Yalçın Başkanıma ve Ülkücü Milliyetçi Hareketimizin Saygıdeğer Genel Başkanı, Liderim Dr. Devlet Bahçeli'ye şükranlarımı arz ederim. Bu kutlu yolda beraber yol yürüdüğümüz kıymetli başkanlarıma ve yöneticilerimize de ayrı ayrı teşekkür ederim. Bundan sonraki siyasi hayatımda, şahsıma takdir edilecek her görevden de ayrıca şeref duyarım’’ ifadelerini kullandı.