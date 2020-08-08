MHP’de Kongre süreci başlıyor

MHP Yozgat İl teşkilatında kongre süreci, 15 Ağustos tarihinde Merkez ilçe kongresi ile başlayıp, 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek Aydıncık ilçe kongresi ile tamamlanacak. MHP Yozgat İl Başkanı Ferhat Altan, ‘’Partimizin son yapılan Başkanlık Divan Toplantısında alınan karar gereği, 13. Olağan Kongrelerimizi, 15 Ağustos 2020 tarihinde Merkez ilçe ve Sorgun teşkilâtlarımızdan başlatıyoruz’’ dedi. Kongrelerinin Ülkücü, Milliyetçi Harekete hayırlı olması temennisinde bulunan Altan, ‘’Ülkemizi de etkisi altına alan Corona Virüs (Covid19) nedeni ile kongrelerde gerekli tedbirler teşkilât başkanlarımız tarafından sağlanacak ve bu tedbirler çerçevesinde, delege haricinde hiç kimse salonlara alınmayacaktır. Genel Merkezimizin aldığı karar gereği, seçimlerine tek aday ve listesi ile gidilecektir. Kongrelerimizden, kırgınlık, küslük olmadan birlik ve beraberlik içerisinde çıkacağız. Ülkücü disiplin ve vâkarı esas alarak hareket edeceğiz ve kazanan partimiz ve davamız olacaktır’’ diye konuştu. MHP İlçe Kongreleri 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek Merkez ilçe ve Sorgun ilçe kongreleriyle başlayacak. 16 Ağustos’ta Yerköy-Şefaatli, 20 Ağustos’ta Sarıkaya, 22 Ağustos’ta Yenifakılı, 23 Ağustos’ta Çandır-Çayıralan, 29 Ağustos’ta Akdağmadeni-Saraykent, 5 Eylül’de Çekerek-Kadışehri ilçe kongreleriyle devam edecek. 6 Eylül’da yapılacak Aydıncık ilçe kongresi ile tamamlanacak. Boğazlıyan'ın kongre tarihinin ise daha sonra açıklanacağı kaydedildi. İlçe kongrelerinin ardından MHP Yozgat İl Başkanlığı seçimi yapılacak.