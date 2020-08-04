MHP’de kongre heyecanı

MHP Yozgat il teşkilatında kongre süreci ve heyecanı başladı. Merkez İlçe Başkanlığı için, İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu’nun yardımcısı Adem Kızılay adaylığını ilan edip, çalışmalara başladı. Ülkü Ocakları kökenli olan Kızılay, gençlik döneminde ocakta da farklı görevler üstlendi. Merkez İlçe delegeleri ile istişarelere başlayan Kızılay, kongrede destek istedi. Kızılay, ‘’15 Ağustos tarihinde yapılacak Merkez İlçe Kongresine aday olarak Milliyetçi Hareket Partisi delegasyonunun önüne çıkacağız. Kongre tarihine kadar ziyaretlerimiz sürecek. MHP delegesine kendimiz ve yapacaklarımız hakkında bilgiler veriyoruz. Yeni bir yüz, yeni bir çalışma ekibi ve yönetimle yola çıkıyoruz’’ dedi.