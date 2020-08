MHP’de Kızılay dönemi

MHP Yozgat Merkez İlçe Başkanlığı'na Adem Kızılay seçildi. Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kongrede, yeni tip korona virüs salgını dolayısıyla tedbirler alındı. Kongrenin açılışında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu. MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef'in divan başkanlığını yaptığı kongrede tek aday olarak girdiği seçimlerde başkanlığa seçilen Adem Kızılay, MHP Yozgat Merkez İlçe Başkanlığına aday olduğunu belirtti. Kızılay, "Değerli büyüklerimizin takdiri, ülkücü kardeşlerimizin desteğiyle, davamıza hizmet etmeye hazırım. Liderimiz Devlet Bahçeli önderliğinde her durum ve şartta her göreve yüksek sadakatle inançla hazırım" dedi. MHP Yozgat Milletvekili Sedef de, hiçbir ülkücünün vatan hainliğinin içinde olmadığını, hainlerin karşısında göğsünü siper ederek canını, malını, istikbalini ortaya koyduğunu söyledi. Ülkücülerin Türk milleti için canını ortaya koyabilecek büyük bir davanın neferleri olduğunu belirten Sedef, "Ülkücüler 1980 öncesi nasıl canını ortaya koydularsa, en son yaşadığımız 15 Temmuz darbe girişiminde de liderimiz Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin 'darbenin karşısındayız' cümlesiyle Türkiye'nin her yerinde meydanlara indi" diye konuştu. Sedef, MHP Yozgat Merkez İlçe Kongresi'nin hayırlı olmasını temenni ederek yeni yönetime başarılar diledi.

SORGUN’DA KUTLUSOY

MHP Sorgun ilçe başkanlığına ise Yusuf Zafer Kutusoy, yeniden seçildi. Sorgun İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu'nda yapılan kongrede, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, divan başkanlığını üstlendi. Kongreye tek aday olarak katılan Yusuf Zafer Kutlusoy yaptığı konuşmada, gerek yerel seçimler, gerekse genel seçimlerde yapılan çalışmalardan dolayı partililere teşekkür etti. Milletvekili Sedef de kongrenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, Kutlusoy ve yönetimine başarılar diledi.