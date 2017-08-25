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MHP’de istifa depremi!

Milliyetçi Hareket Partisi’nde, Meral Akşenir’in başını çektiği muhalif grubun yeni parti kurma çalışmalarına başlamasının ardından yaşanan süreçte Yozgat’ta da istifalar gelmeye başladı. 

MHP’de istifa depremi!

Milliyetçi Hareket Partisi’nde, Meral Akşenir’in başını çektiği muhalif grubun yeni parti kurma çalışmalarına başlamasının ardından yaşanan süreçte Yozgat’ta da istifalar gelmeye başladı. 

25 Ağustos 2017 Cuma 07:00
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MHP’de istifa depremi!

MHP Yozgat Milletvekili adayı Orhan Yüksel ile belediye başkan adayı, meclis üyesi ve parti üyelerinden oluşan 41 kişi, Meral Akşener liderliğinde kurulacak yeni parntiye destek olmak amacıyla toplu olarak istifa etti.
İstifa eden 41 kişilik listede Yozgat eski milletvekili adayı, belediye başkan adayı, belediye meclis üyesi, eski ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu üyeleri, teşkilat üyeleri bulunuyor. 
İstifalara ilişkin yazılı bir açıklama yapan Şefaatli eski ilçe başkanı ve eski üst kurul delegesi Bünyamin Katipoğlu; “Türk milletini karşılıksız seven insanlar olarak MHP’de uzun yıllar samimi duygularla siyaset yaptık. Bundan böyle siyaseti aynı duygularla Sayın Meral Akşener Hanımefendinin kurmakta olduğu yeni partide yapacağız. Türk milletinin yeni umuduna yeni heyecanına ortak olmak istiyoruz” diye konuştu. 
MHP eski milletvekili adayı Orhan Yüksel de gazetemize yaptığı açıklamada, Meral Akşener liderliğindeki yeni oluşumda siyaset yapmak için partilerinden istifa ettiklerini söyledi. 
Akşener; “Biz yine davamızın adamıyız. Bundan sonra siyasetimizi yeni oluşum çatısı altında yapmak istiyoruz” diye konuştu.

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