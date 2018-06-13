Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95307
ALTIN
191.491
DOLAR
4.5723
STERLİN
6.1457
EURO
5.3832

MHP’DE DURMAK YOK

MHP Milletvekili adayları 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala temposunu artırdı.

MHP’DE DURMAK YOK

MHP Milletvekili adayları 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala temposunu artırdı.

13 Haziran 2018 Çarşamba 07:00
9 Okunma
MHP’DE DURMAK YOK

MHP Milletvekili adayı Ethem Sadef Yerköy’de, Yusuf Mertoğlu ise Ankara’daki Yozgatlılar ile bir araya geldi. Diğer adaylar Osman Gözan ve Ahmet Özbek ise Sarıkaya ve Aydıncık ilçeleri ve köylerinde seçim çalışmalarını sürdürdü. Yerköy’de kalabalık bir kitleye hitap eden Ethem Sadef, 24 Haziran seçimlerinde partisine destek istedi. MHP’li Sadef, Yozgat’ın yıllardan beri susamış olduğu hizmetleri MHP ile alabileceğini belirtirken, geçmişte ülkücü harekete önemli destek veren Yerköy’den yeniden aynı desteği beklediklerini de bildirdi. Yusuf Mertoğlu ise Başkent Yozgatlılar Derneği tarafından tertiplenen iftar programına katıldı. Yusuf Mertoğlu, Ankara’daki Yozgatlı vatandaşlara MHP’nin politikalarını ve Yozgat’ın içinde bulunduğu durumu aktardı. Osman Gözan ve Ahmet Özbek ise Sorgun, Sarıkaya ve Aydıncık bölgelerinde seçim çalışmalarını yoğunlaştırarak, MHP’ye destek istediler.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
İleri’den Türkiye’ye canlı yayın
İleri’den Türkiye’ye canlı yayın
YOZGAT CiDDi DEĞiŞiM YAŞADI
YOZGAT CiDDi DEĞiŞiM YAŞADI
Vatandaş kan ağlıyor!
Vatandaş kan ağlıyor!
Adaylar çalışıyor
Adaylar çalışıyor
İYİ PARTİLİLER İNANDI
İYİ PARTİLİLER İNANDI
MHP’NİN İŞİNE YARADI
MHP’NİN İŞİNE YARADI

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim