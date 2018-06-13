MHP’DE DURMAK YOK

MHP Milletvekili adayı Ethem Sadef Yerköy’de, Yusuf Mertoğlu ise Ankara’daki Yozgatlılar ile bir araya geldi. Diğer adaylar Osman Gözan ve Ahmet Özbek ise Sarıkaya ve Aydıncık ilçeleri ve köylerinde seçim çalışmalarını sürdürdü. Yerköy’de kalabalık bir kitleye hitap eden Ethem Sadef, 24 Haziran seçimlerinde partisine destek istedi. MHP’li Sadef, Yozgat’ın yıllardan beri susamış olduğu hizmetleri MHP ile alabileceğini belirtirken, geçmişte ülkücü harekete önemli destek veren Yerköy’den yeniden aynı desteği beklediklerini de bildirdi. Yusuf Mertoğlu ise Başkent Yozgatlılar Derneği tarafından tertiplenen iftar programına katıldı. Yusuf Mertoğlu, Ankara’daki Yozgatlı vatandaşlara MHP’nin politikalarını ve Yozgat’ın içinde bulunduğu durumu aktardı. Osman Gözan ve Ahmet Özbek ise Sorgun, Sarıkaya ve Aydıncık bölgelerinde seçim çalışmalarını yoğunlaştırarak, MHP’ye destek istediler.