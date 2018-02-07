MHP ziyaret etti

Sedef, geçtiğimiz ay yapılan olağan kongre sonucu yeniden CHP İl Başkanlığı görevine seçilen Abdullah Yaşar’a ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulundu.

CHP İl Başkanlığı binasında gerçekleşen ziyaret samimi bir ortamda gerçekleşti. MHP’li Sedef, Abdullah Yaşar’a yeni döneminde başarılı olmasını diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Abdullah Yaşar da MHP İl Başkanı Ethem Sedef ve ekibine teşekkür etti.