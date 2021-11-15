MHP şehri gezdi

Durmaz ve Sedef’e MYK üyesi Sezer Yozgat, Kürşat Azkur, MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, Kadın, Aile ve Engellilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Gülseren Sarıoğlu, Ülkü Ocakları Başkanı İrfan Şahbaz eşlik etti. Yozgat Ticaret Borsası ev sahipliğinde Sivil toplum kuruluşları, Oda ve Borsa Başkanları ile bir araya gelen MHP heyeti, esnafın, ticaret erbabının beklentilerini konuştu. MHP’liler daha sonra Sinema Sokak ve Cumhuriyet Alanında vatandaşlarla tokalaşıp, sohbet ettiler. MHP Heyeti, Yozgat Şehit Aileleri Derneği’ni de ziyaret etti, şehit aileleri ve gazilerle sohbet ettiler.