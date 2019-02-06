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MHP Şefaatli adayını ilan etti

ŞEFAATLİ ilçesinde MHP adayı Ahmet Demirel’in vefat etmesinin ardından aday belirleme süreci tamamlandı.

MHP Şefaatli adayını ilan etti

ŞEFAATLİ ilçesinde MHP adayı Ahmet Demirel’in vefat etmesinin ardından aday belirleme süreci tamamlandı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 07:00
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MHP Şefaatli adayını ilan etti

Avukat Müjdat Karaca, MHP Şefaatli Belediye Başkan Adayı olarak ilan edildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, bazı ilçe belediye başkanları ile birlikte MHP Şefaatli ilçesi Belediye Başkan adayını da ilan etti. Ankara Sincan’da Avukatlık bürosu bulunan MHP Adayı Müjdat Karaca’yı Yozgat milletvekili Ethem Sedef tebrik etti, başarı diledi. Başkan Adayı Karaca, Şefaatli ilçesine en iyi hizmeti verebilmek için göreve talip olduğunu söyledi.

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