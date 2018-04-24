MHP seçimlere hazır

Irgatoğlu, ‘’Adaylarımızın belli olmasının akabinde eskisinden daha güçlü ve daha mücadeleci bir şekilde saha çalışmalarımızı yapıp, Yozgat'ta başarılı bir sonuç elde etmek için elimizden gelenin fazlasını yapıp ve mutlaka oy oranımızı arttıracağız’’ dedi.

Irgatoğlu, ülkemiz üzerine oynanan oyunları her zamanki ileri görüşlülüğüyle fark eden Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin erken seçim fikrini önerdiğini, şer odaklarının amacı olan 2019'a kadar sürecek siyasi belirsizlikle ekonomik darbe girişiminin önüne geçildiğini kaydetti.