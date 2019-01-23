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MHP sahaya iniyor

MHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir, hafta sonu seçim karargahının açılışını gerçekleştirecek seçim araçlarını sahaya indirecek.

MHP sahaya iniyor

MHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir, hafta sonu seçim karargahının açılışını gerçekleştirecek seçim araçlarını sahaya indirecek.

23 Ocak 2019 Çarşamba 07:00
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MHP sahaya iniyor

MHP’de seçim çalışmaları önümüzdeki hafta itibariyle hız kazanacak. Seçim araçlarını hazır hale getiren MHP,  Cumartesi günü gerçekleştireceği tören ile seçim karargahının açılışını yapacak. Vatandaş ziyaretlerini sürdüren Başkan Adayı Erdemir, seçim karargahını da devreye sokarak, vatandaşla iletişim ve diyaloglarını artıracak. Yozgat’ın değişim istediğini, değişime hazır olduğunu belirten Erdemir, hafta sonu açılışı yapılacak seçim karargahına tüm Yozgat halkını davet etti.

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