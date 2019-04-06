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MHP'nin itirazı kabul edilmedi

AYDINCIK ilçesinde MHP Belediye Başkan Adayı Selahattin Özdemir'in İl Seçim Kuruluna yaptığı itiraz reddedildi.

MHP'nin itirazı kabul edilmedi

AYDINCIK ilçesinde MHP Belediye Başkan Adayı Selahattin Özdemir'in İl Seçim Kuruluna yaptığı itiraz reddedildi.

06 Nisan 2019 Cumartesi 00:00
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MHP'nin itirazı kabul edilmedi

MHP'nin adayı Özdemir, İlçe Seçim Kurulunun, itirazlarının reddi yönündeki kararının ardından itirazını İl Seçim Kuruluna taşıdı. İtiraz dilekçesini değerlendiren Yozgat İl Seçim Kurulu, "İtiraz dilekçesinde öne sürülen iddialar soyut olup, delil ve gerekçeye dayandırılmadığı, bu yasal durum karşısında Aydıncık İlçe Seçim Kurulunca tüm sandıklardaki geçerli ve geçersiz oyların yeniden tasnif edildiği" gerekçesiyle itirazın reddine karar verdi. Aydıncık'ta, kesin olmayan resmi sonuçlara göre, AK Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Koçak bin 3, MHP Belediye Başkan Adayı Özdemir 998 oy almıştı. İlçe Seçim Kuruluna yapılan itiraz sonucu yeniden yapılan oy sayımında ise MHP'nin oyu 999'a yükselmiş AK Parti'nin oyu ise bin 3'te kalmıştı. 

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