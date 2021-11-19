MHP Muhtarlarla buluştu

Irgatoğlu’na Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanı İrfan Şahbaz ve İl Yöneticileri eşlik etti. Muhtarlar Derneğini ziyaret edip, muhtarlarla bir süre sohbet eden MHP İl Başkanı Irgatoğlu, ‘’Muhtarların önemli bir görevi ifa ediyor, yerel demokrasinin vazgeçilmezi muhtarlarımızdır’’ dedi. Muhtarların görevleri itibariyle kurumlarla vatandaşlar arasında adeta bir köprü vazifesi yaptığını kaydeden Irgatoğlu, ‘’Mahalle sakinlerimizin, mahallelerinde yada bir sorunu olduğunda ilk ulaşacağı kişi muhtardır. Muhtarlarımız bir yandan vatandaşlarımızın taleplerini ilgili mercilere iletirken, bir yandan da devletimizin şefkat elini halkımıza hissettirmektedirler. Bu açıdan önemli bir görevi yerine getiriyorlar. Bizlerde bu kapsamda muhtarlarımızı ziyaret ederek, sohbet ettik, fikir alışverişinde bulunduk. Bu vesile ile ben muhtarlarımıza ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu. Başkan Irgatoğlu, ziyaret anısına muhtarlara kalem hediye etti.