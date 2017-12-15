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-MHP milletin kalbinde

MHP Yozgat İl Başkanı Ethem Sedef elli yıldır siyaset sahnesinde yer alan MHP’nin Türk Milleti’nin kalbinde yaşadığını söyledi.

-MHP milletin kalbinde

MHP Yozgat İl Başkanı Ethem Sedef elli yıldır siyaset sahnesinde yer alan MHP’nin Türk Milleti’nin kalbinde yaşadığını söyledi.

15 Aralık 2017 Cuma 07:05
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-MHP milletin kalbinde

MHP İl Başkanı Ethem Sedef, Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiği dönemde, MHP’nin koltuk ve kuru iktidar kavgası yerine Türkiye’nin menfaatleri, vatanın birliği ve bütünlüğü, milletin selametinden yana olan politika sergilediğine dikkat çekti.
İl Başkanı Sedef, “Vatan ve millet için attığımız bu adımları da milletimiz görüyor, izliyor ve takdir ediyor” dedi.
MHP İl Başkanı Ethem Sedef, 15 Temmuz’da gerçekleşen hain kalkışmanın sadece FETÖ’den ibaret olmadığına dikkat çekerek,  “O gece vatan ve milletimize düşman olan başta FETÖ olmak üzere PKK’sı, DHKPC’si, ABD güdümündekiler, Türk ve Türkiye düşmanları, hepsi vatanımızı parçalamaya kalkıştı” diye konuştu.
MHP İl Başkanı Sedef, Türkiye’nin böylesi büyük bir tehdit ve plan karşısında kaderine terk edilemeyeceğini, ülkücülerin vicdan ve inanç olarak böyle bir ortamda kişisel hırs ve isteklerle hareket edemeyeceğini hatırlatarak, “Biz önce ülkem ve milletim, sonra partim diyen bir hareketiz. Tam 50 yıldır yüce Türk Milleti’nin kalbindeyiz, olmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
MHP’nin 15 Temmuz sonrası ülkenin normalleşmesi ve hainlerin temizlenmesi adına hükümete destek verdiğini, bununla birlikte iktidarın yanlış politikalarını da temizlettiklerine dikkat çekerek,
“Mesela bir açılım süreci vardı biz bunu ne yaptık? Buzluktan da çıkarttık ve çöpe attık.  Devlet ve milletimizin aleyhinde olduğunu düşündüğümüz meseleleri bertaraf ettik. Olmazsa olmazımız anayasanın ilk üç maddesini tartışma konusu olmaktan çıkardık” ifadelerini kullandı.
MHP İl Başkanı Ethem Sedef, Türkiye’nin aydınlık yarınlarını inşa etmek için, MHP olarak 2019 seçimlerine hazırlandıklarını ve Türk Milleti’nin MHP’yi bağrına basacağını, MHP’nin yeni hükümet etme sistemiyle yüzde 10 barajı değil, yüzde 50 barajını geçmeyi hedeflediğini de sözlerine ekledi.

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