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MHP'liler ‘denetlensin’ dedi

YOZGAT Belediye Meclisi’nin Nisan ayı oturumunda MHP grubu Belediye Meclisine verdiği dilekçede belediyeye bağlı YBK Şirketinin mali yönden incelenmesini talep etti.

MHP'liler ‘denetlensin’ dedi

YOZGAT Belediye Meclisi’nin Nisan ayı oturumunda MHP grubu Belediye Meclisine verdiği dilekçede belediyeye bağlı YBK Şirketinin mali yönden incelenmesini talep etti.

06 Nisan 2018 Cuma 07:00
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MHP'liler ‘denetlensin’ dedi

Yozgat Belediye Meclisi, Kazım Arslan başkanlığında toplanarak, Nisan ayı oturumunu gerçekleştirdi. MHP’li Belediye Meclis Üyesi Zafer Özışık, Bülent Demirtürk, Ömer Akses, Fahri Meral, Saim Günışık ve Serdar Arslan’ın imzalarıyla verilen dilekçede, belediyeye bağlı YBK Limited Şirketinin, belediye meclis üyelerinden oluşturulacak bir komisyon veya bağımsız bir denetim komisyonu tarafından, mali yönden incelenmesini talep etti. Dilekçeyi meclis üyelerine okuyan Başkan Arslan, konuyu oylamaya sunmadı. Belediye Başkanı Kazım Arslan, “Söz konusu şirketimiz 2017 yılı kesin hesaplarının sonuçlanmasının ardından bağımsız denetçi tarafından denetlenecektir” yanıtını verdi.

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