Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
93043
ALTIN
193.632
DOLAR
4.7189
STERLİN
6.2365
EURO
5.4759

MHP köylülerle bayramlaştı

MHP Yozgat Milletvekili adayları köyleri ziyaret ederek köylü vatandaşlarla bayramlaştı.

MHP köylülerle bayramlaştı

MHP Yozgat Milletvekili adayları köyleri ziyaret ederek köylü vatandaşlarla bayramlaştı.

18 Haziran 2018 Pazartesi 07:00
101 Okunma
MHP köylülerle bayramlaştı

MHP Yozgat Milletvekili adayı Ethem Sadef ve Yusuf Mertoğlu merkeze bağlı köyleri ziyaret etti. MHP’nin diğer adayları Osman Gözan ve Ahmet Özbek ise kalabalık bir ekiple ilçelere bağlı köyleri ziyaret ederek halk ile buluştu.
Köylü vatandaşların bayramlarını kutlayan MHP’lilere köy odalarında soğuk ayran ve tatlı ikramları yapıldı.
Köylü vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan MHP heyeti, köylerde gerçekleşen nişan ve düğün törenlerine de katılım göstererek, yuva kuran genç çiftlerin mutluluğuna ortak oldu.
MHP Yozgat Milletvekili adayı Ethem Sadef, bayramlaşma etkinliğinde siyaset konuşmadıklarını,  Yozgatlı vatandaşları ile bayramın ve birlikteliğin tadını çıkardıklarını ifade etti.
Ethem Sadef, “Merak eden ve soru soran hemşerilerimize ise gayemizi ve vaatlerimizi anlattık” diye konuştu.
MHP heyeti  köy ziyaretlerinin ardından partilileriyle ve il merkezindeki vatandaşlarla da bayramlaştı.
Haber:Mustafa TEKER
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Bozdağ boş durmuyor
Bozdağ boş durmuyor
KİMSE EVİNE GİTMEDİ
KİMSE EVİNE GİTMEDİ
Kayalar, geleneği bozmadı
Kayalar, geleneği bozmadı
CHP halk ile bayramlaşt
CHP halk ile bayramlaşt
İYİ Parti gönüllere dokundu
İYİ Parti gönüllere dokundu
İKİ TARAF DA ISRARLI
İKİ TARAF DA ISRARLI

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim