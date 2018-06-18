MHP köylülerle bayramlaştı

MHP Yozgat Milletvekili adayı Ethem Sadef ve Yusuf Mertoğlu merkeze bağlı köyleri ziyaret etti. MHP’nin diğer adayları Osman Gözan ve Ahmet Özbek ise kalabalık bir ekiple ilçelere bağlı köyleri ziyaret ederek halk ile buluştu.

Köylü vatandaşların bayramlarını kutlayan MHP’lilere köy odalarında soğuk ayran ve tatlı ikramları yapıldı.

Köylü vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan MHP heyeti, köylerde gerçekleşen nişan ve düğün törenlerine de katılım göstererek, yuva kuran genç çiftlerin mutluluğuna ortak oldu.

MHP Yozgat Milletvekili adayı Ethem Sadef, bayramlaşma etkinliğinde siyaset konuşmadıklarını, Yozgatlı vatandaşları ile bayramın ve birlikteliğin tadını çıkardıklarını ifade etti.

Ethem Sadef, “Merak eden ve soru soran hemşerilerimize ise gayemizi ve vaatlerimizi anlattık” diye konuştu.

MHP heyeti köy ziyaretlerinin ardından partilileriyle ve il merkezindeki vatandaşlarla da bayramlaştı.

Haber:Mustafa TEKER

