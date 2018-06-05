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MHP köylere yoğunlaştı

MHP Milletvekili adayları seçim çalışmaları kapsamında köylere ziyaretlerini artırarak kırsaldaki seçmenle buluşmalarını sürdürüyor.

MHP köylere yoğunlaştı

MHP Milletvekili adayları seçim çalışmaları kapsamında köylere ziyaretlerini artırarak kırsaldaki seçmenle buluşmalarını sürdürüyor.

05 Haziran 2018 Salı 07:00
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MHP köylere yoğunlaştı

MHP Milletvekili adayları köy köy gezerek kırsaldaki seçmene ulaşarak partilerinin politikalarını ve seçim vaatlerini anlatıyorlar.
MHP Yozgat Milletvekili adayı Yusuf Mertoğlu,  köylere yaptığı ziyaretlerde seçmenin ilgi ve sıcaklığıyla karşılandı.
MHP’nin Yozgat’a yapacaklarını ve projelerini anlatan Yusuf Mertoğlu, seçmenden MHP’ye oy talebinde bulundu.
Diğer adaylar da farklı bölgelere dağılarak seçmen buluşmalarını sürdürdü. Öte yandan MHP Kadın Kolları Başkanlığı mensupları da, il merkezindeki çalışmaların ardından köylere odaklandı. Köylü seçmenle buluşan MHP’li kadınlar, adaylarına oy talebinde bulundu.
Haber:Mustafa TEKER

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