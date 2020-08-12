MHP Kongre heyecanı

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi’nde ilçe kongreleri hafta sonunda Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür Merkezi’nde yapılacak olan Merkez İlçe Başkanlık seçimi ile başlayacak. MHP Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu’nun yeniden aday olmadığı kongrede, Merkez İlçe Başkanlığı için tek adayın ise Adem Kızılay olduğu açıklandı. Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu, ‘’15 Ağustos Cuma günü davamıza gönül veren ülküdaşlarımızın da katılımı ile kongremizi gerçekleştireceğiz. Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür Merkezi’nde yapılacak olan kongremiz öncesi tedbirlerimizi alıyoruz. Malum olduğu üzere Korona virüs Salgını ile karşı karşıyayız. Bu nedenden dolayı genel merkezimizin emirleri doğrultusunda virüse karşı alınan tedbirlere riayet ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kongre öncesi salon tamamen dezenfekte edilecek ve salona giriş yapacak üyelerimize maske dağıtacağız. Biz tedbirlerimizi alıyoruz. İnşallah sıkıntısız bir şekilde süreci atlatacağız” dedi.