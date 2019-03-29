MHP kenetlendi

MHP Yozgat İl Başkanlığı tarafından Sedefler Düğün Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Milletvekili Ethem Sedef, Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir ve çok sayıda partili katıldı.

Ülkücülerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, seçimler öncesi ülkücüler birlik ve beraberliklerini perçinleştirdiklerini göstermiş oldular. Etkinlikte konuşan MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, tüm ülkücülerin Mehmet Erdemir'in etrafında kenetlenerek, Yozgat'a yeniden üç hilali dikmek için aylardır seferberlik halinde olduğunu belirtti. Milletvekili Sedef, "Küskünlüklerin, kırgınlıkların bir kenara bırakılıp, ülkücülerin bir arada olduğunu görmek bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. İnşallah bu birlik ve beraberlik sandıklara da yansıyacaktır" şeklinde konuştu.

MHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir ise Yozgat'ta emaneti yeniden devralmak için var gücüyle çalıştığını ifade etti. Seçim sürecinde ülkücü hareketin her kademesindeki insanların yoğun desteği, sevgisi ve ilgisini gördüğünü vurgulayan Erdemir, "İnşallah Allah'ın izniyle emaneti devralma vakti geldi. Emaneti devralacağız, üç hilal ile Yozgatlıları yeniden kucaklaştıracağız, Yozgat Belediyesi'ni tüm Yozgatlıların belediyesi yapacağız" dedi. Erdemir, yoğun seçim maratonunda kendisine destek ve güç veren MHP'nin tüm teşkilatlarına da teşekkür etti.

