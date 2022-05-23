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MHP kendini anlatıyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin talimatıyla MHP MYK üyeleri ve milletvekillerinden oluşan heyet, ilk anlatma ve aydınlatma toplantısını gerçekleştirdi.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 00:17
MHP kendini anlatıyor

MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin talimatıyla düzenlenen Adım Adım 2023: İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısının birinci Durağı Bigadiç'te MYK Üyesi Murat Kotra, MYK Üyesi Bülent Maşaoğlu, Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef'in katılımlarıyla bir Restoranda gerçekleştirildi. MYK Üyesi Murat Kotra, MYK Üyesi Bülent Maşaoğlu, Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef vatandaşlardan gelen talep ve istekleri cevapladıktan sonra Belediye Başkanı İsmail Avcu ile de görüş alışverişi yaptılar. MHP heyeti bir sonraki ilçe ziyaretini Sındırgı ilçesinde çalışmalarına devam edecek. •İHA•

Anahtar Kelimeler:
MHP Kendini Anlatıyor
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