MHP Karargah açtı

MHP seçim karargahının açılışında kalabalık bir vatandaş topluluğu da hazır bulundu. Çekerek İlçe Başkanı Hamdi Aksoy ve İl Başkanı Ferhat Altan selamlama konuşması yaptı. MHP Çekerek Belediye Başkan Adayı Mustafa Bal, seçmenlere seslenirken, seçilmesi halinde ilçeye yapacakları çalışmaları aktardı. Milletvekili Sedef ise, Cumhur ittifakının pazara kadar değil mezara kadar bir ittifak olduğunun altını çizdi.