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MHP Karargah açtı

ÇEKEREK ilçesinde MHP seçim karargahı törenle açıldı. Karargah açılışına Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, eski Milletvekillerinden Ahmet Erol Ersoy, İl Başkanı Ferhat Altan, Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu da katıldı.

MHP Karargah açtı

ÇEKEREK ilçesinde MHP seçim karargahı törenle açıldı. Karargah açılışına Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, eski Milletvekillerinden Ahmet Erol Ersoy, İl Başkanı Ferhat Altan, Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu da katıldı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 07:00
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MHP Karargah açtı

MHP seçim karargahının açılışında kalabalık bir vatandaş topluluğu da hazır bulundu. Çekerek İlçe Başkanı Hamdi Aksoy ve İl Başkanı Ferhat Altan selamlama konuşması yaptı. MHP Çekerek  Belediye Başkan Adayı Mustafa Bal, seçmenlere seslenirken, seçilmesi halinde ilçeye yapacakları çalışmaları aktardı. Milletvekili Sedef ise, Cumhur ittifakının pazara kadar değil mezara kadar bir ittifak olduğunun altını çizdi. 

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