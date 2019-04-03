MHP itiraz etti

MHP Aydıncık Belediye Başkan Adayı Selahattin Özdemir, ilçedeki seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini belirterek, kendilerine verilen 70 oyun geçersiz sayıldığını, tutanakların doğru tutulmadığını ileri sürdü. Özdemir, "Fotoğrafını çekerek, ilçe seçim kuruluna itiraz dilekçemizi sunduk. Seçim kurulu dilekçemizi değerlendirecek. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız" dedi.

Kesin olmayan resmi sonuçlara göre, AK Parti Belediye Başkan adayı Ahmet Koçak bin 3, MHP Belediye Başkan Adayı Özdemir 998 oy almıştı. İlçe Seçim Kurulu’nun itirazı kabul ederek, oyların yeniden sayılacağı kaydedildi.