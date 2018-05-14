MHP istişare yaptı

İl Başkanı Ferhat Altan, ‘’Bütün aday adayı arkadaşlarımız ve teşkilatlarımız saha çalışmalarına ara vermeden devam etmektedir. Bu zaman sürecinde, Cumhur ittifakının nedenleri, zorunluluğu ve Ülkemizin içinden geçtiği zor süreç ve Milliyetçi Hareket Partisine olan ihtiyacın vatandaşlarımıza anlatılması önem arz etmektedir’’ dedi.

MHP’nin Yozgat Milletvekili aday adayları yapılan istişare toplantısının ardından ilçe, belde ve köylere giderek, parti çalışmalarını sürdürdü.