MHP istişare yaptı

MHP Yozgat İl ve İlçe Teşkilatları, Ankara’da gerçekleştirilen istişare toplantısına katıldı. ‘Siyasette Yeni Dönem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Stratejik Hedefler' başlıklı Ankara Bölge İstişare Toplantısından dönen MHP heyeti, toplantıyı değerlendirdi. MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Yozgat il ve ilçe teşkilatları ile birlikte Ankara Bölge İstişare Toplantısına katılım sağladıklarını, Milliyetçi-Ülkücü camianın bu ülkenin her sıkıntısında, ihtiyaç duyulan her anında gereken hassasiyetle konuları ele alarak çalışmalarını yaptığını söyledi. Irgatoğlu, ‘’Bu toplantımızda bilge liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi’nin öncülüğünde yapılan çalışmalar arasında yer alıyor. Verimli geçen toplantımızla parti üst kademe yöneticilerimizle bir araya gelerek toplantılar yapıp fikir teatisinde bulunduk. Liderimiz Devlet Bahçeli’nin önderliğinde genel merkezimizin talimatları ile çalışmalarımız aralıksız sürecek’’ dedi.

Bu toplantıların ülkenin yarınları için oluşturulacak fikirlerin çalışması olduğuna vurgu yapan Irgatoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, 18 Mart 2021 tarihinde yapılan 13. Büyük Kurultayında, 2023 yılına ve sonraki sürece ilişkin yol haritasını, geleceğe dönük 5 aşamalı stratejik hedefi kamuoyuna açıkladığını hatırlattı. Irgatoğlu, ‘’Bu stratejik hedeflerin ilki; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne, sahip çıkmak, ilke, kural ve kurumlarıyla yaşamasına ve kökleşmesine hizmet etmektir. Sivil, geniş katılımlı, herkesi kapsayan, yeni yönetim sisteminin ruhuna ve dokusuna müzahir bir Anayasa ikinci stratejik hedefimizdir’’ diye konuştu. MHP Yozgat İl Başkanı Irgatoğlu, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin ihtiyacının yeni bir Anayasa olduğunun altını çizerek, Türkiye’nin yakaladığı siyasi istikrar ve demokratik olgunluğun ‘yeni bir Anayasa’ için uygun iklimi oluşturduğunu dikkat çekti. Irgatoğlu, ‘’Bizlerde MHP Yozgat Teşkilatları olarak Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ankara’da bizleri ağırlayan Ülküdaşlarımıza ve Milliyetçi Hareket Partisi camiamıza sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. İstişare Toplantımız için Bartın’dan yola çıkıp Ankara’ya gelirken talihsiz bir trafik kazası geçiren Bartın İl Teşkilatımıza mensup 2 arkadaşımız Rahmet-i Rahman’a kavuştu. Yaralı olan ülküdaşlarımızda var. Ahrete irtihal eden Ülküdaşlarımıza Cenab-ı Hak’tan rahmet yaralı ülküdaşlarımıza da acil şifalar diliyorum’’ ifadelerini kullandı.