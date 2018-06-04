MHP iftarda buluşturdu

24 Haziran’da yapılacak olan seçimlere yönelik çalışmalarını neredeyse 7/24 esasına göre yürüten MHP’nin iftar programı da büyük ilgi gördü. Cumhuriyet Alanı’nda açılan sofranın tamamı doldu. İftar programına MHP İl Başkanı Ferhat Altan, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Milletvekilleri adayları, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri, İlçe Başkanları, kadın Kolları Başkanı, Ülkü Ocakları İl Başkanı ve partililer katıldı. MHP Milletvekili adayı Ethem Sadef, “İl başkanlığı olarak düzenlediğimiz iftar, tatlı bir sohbet, muhabbet içerisinde birlik ve beraberliğimizin tavan yaptığı bir buluşma oldu. Bu mübarek ayda iftar sofranızı bizlerle paylaştığınız için teşekkür ediyorum” dedi.