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MHP hızlandı

MHP Yozgat İl Başkan Yardımcısı Ferhat Altan, 2019 seçimleri öncesi il başkanlığı olarak seçim ve teşkilat çalışmalarını hızlandırdıklarını söyledi.

MHP hızlandı

MHP Yozgat İl Başkan Yardımcısı Ferhat Altan, 2019 seçimleri öncesi il başkanlığı olarak seçim ve teşkilat çalışmalarını hızlandırdıklarını söyledi.

19 Ocak 2018 Cuma 09:56
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MHP hızlandı

MHP İl Başkan Yardımcısı Ferhat Altan düzenlendikleri istişare toplantılarında partinin yaşadığı sıkıntıların çözüme kavuşturulduğunu, teşkilatların bir bütün olarak ilk günkü heyecanla görev başında olduğunu vurguladı. Ferhat Altan yaptığı yazılı açıklamada “Ülkücü onur ve haysiyetiyle, ilk günkü heyecanla görev başındayız ‘yel kayadan ne götürür’ atasözü tam da bu günler için söylenmiştir” diye konuştu.
Hain FETÖ kalkışmasından sonra MHP lideri Devlet Bahçeli’nin devletin yanında yer alan dik duruşu ve desteğine vatandaşın kayıtsız kalmadığını ifade eden Altan, “Tecrübeli devlet adamı öngörüsü ile hainlerin oyunu bozulmuştur ve darbecilerin gerekli ceza alması için OHAL kararları da dahil olmak üzere her yaptırıma tam destek verilmiş ve ülkemizin bekası adına yapılacak her tedbire sonuna kadar arka çıkılmıştır” dedi.
MHP liderinin kararlı duruşu karşısında partisinin üye sayısının arttığını dile getiren Ferhat Altan, başka partilere oy veren vatandaşların da partilerine teveccüh göstermeye başladığına dikkat çekerek "Milli birlik ve dayanışma ruhunu sonuna kadar diri tutmalıyız,Türkiye’nin etrafındaki çember giderek daralmaktadır, Tehlike ve tehditlerin yoğunluğunda tırmanış gözlemlenmektedir” şeklinde konuştu.
MHP Yozgat İl Başkan Yardımcısı Ferhat Altan, “Türkiye hepimizindir, Vatan Türk milletinindir, Al Bayrak Türk bağımsızlığının eseridir.Ortak ve kurucu değerler etrafında kenetlenmekten, milli ve manevi emanetlere sahip çıkmaktan başka seçeneğimiz yoktur. Ne Mutlu Türk’üm Diyene” diye konuştu.

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