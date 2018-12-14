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MHP hepsini istiyor

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Yozgat Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu, son genel seçimlerde aldıkları oyları artırarak, 31 Mart Yerel Seçimlerde Yozgat merkez ile birlikte tüm ilçe ve belde belediye başkanlıklarını kazanmak istediklerini söyledi.

MHP hepsini istiyor

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Yozgat Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu, son genel seçimlerde aldıkları oyları artırarak, 31 Mart Yerel Seçimlerde Yozgat merkez ile birlikte tüm ilçe ve belde belediye başkanlıklarını kazanmak istediklerini söyledi.

14 Aralık 2018 Cuma 07:00
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MHP hepsini istiyor

Irgatoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin taktirleriyle MHP Yozgat Belediye Başkan Adayı olarak Mehmet Erdemir’in belirlendiğini hatırlattı. Irgatoğlu,”Bu bağlamda İl, İlçe Kadın Kollarımız ve Ülkü Ocaklarımızla birlikte son güne kadar bütün çaba ve gayretimizle çalışacağız. Sayın Erdemir üç dönem Yozgat Belediye Başkanlığımızı yapmış, belediyecilik konusunda bilgili, tecrübeli ve donanımlı bir yapıya sahiptir. Belediye başkanlığı yaptığı dönemde Yozgat’ımızın birçok sorununu çözmüş ve şehirleşme konusunda büyük katkılarda bulunmuştur. Mehmet Erdemir’le Yozgat’ımız makus talihinin değişeceğine, Milliyetçi Hareket Partisinin üretken belediyecilik anlayışı ile Yozgat’ın hak ettiği yere geleceğine inanıyoruz” dedi.

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