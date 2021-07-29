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MHP halkla kucaklaşıyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Milletvekili İbrahim Ethem Sedef Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, tüm ilçeleri ziyaret ederek vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

29 Temmuz 2021 Perşembe 00:47
MHP halkla kucaklaşıyor

MHP Teşkilatları ilçe ilçe Yozgat’ı dolaşarak, halkla bir araya gelirken vatandaşın dileklerini ve sıkıntılarını yerinde dinliyor. MHP Milletvekili İbrahim Sedef, İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay ve teşkilat mensupları gezdikleri ilçelerde esnaf ve STK ziyaretlerinde bulundu. Çayıralan İlçesi’nde ziyaretlerde bulunan MHP heyeti ilk olarak İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ettiler. Teşkilat üyeleri ile bir süre sohbet eden heyet sonrasında, Çayıralan Kaymakamlığı, Çayıralan Jandarma Bölük Komutanlığı, Resmî Kurumlar, Çayıralan Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi ve Çayıralan Ziraat Odası’nı ziyaret etti. MHP İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, ‘’MHP Teşkilatları olarak her zaman halkımızla iç içe olmaktan geri durmadık. Sadece seçim dönemlerinde değil her zaman hemşerilerimizin yanındayız. Esnafımızın, halkımızın, STK’larımızın sıkıntıları ne ise yerinde dinleyip çalışmalarımıza buna göre yön veriyoruz. Sıkmadık el, girmedik gönül bırakmayacağız diyerek çıktığımız bu yolda halkımızın teveccühü de bizleri mutlu ediyor. Gittiğimiz her ilçede sohbet ettiğimiz herkes bizleri bağrına basarak sıcak bir şekilde karşılıyor. İlçe gezilerimize devam ediyoruz. Bütün ilçelerimizde gezilerimizde aynı şekilde devam edecek. Milletvekilimiz İbrahim Ethem Sedef beyde sağolsun meclis çalışmalarından kalan tüm zamanını Yozgat için hemşerileri için harcıyor’’ dedi.

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MHP Halkla Kucaklaşıyor
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