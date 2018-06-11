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MHP gövde gösterisi yaptı

MHP Sorgun İlçe Başkanlığı tarafından kurulan ‘seçim iletişim’ merkezinin açılışında adeta gövde gösterisinde bulunuldu.

MHP gövde gösterisi yaptı

MHP Sorgun İlçe Başkanlığı tarafından kurulan ‘seçim iletişim’ merkezinin açılışında adeta gövde gösterisinde bulunuldu.

11 Haziran 2018 Pazartesi 07:00
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MHP gövde gösterisi yaptı

MHP Yozgat İl Başkanı Ferhat Altan, Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu, Kadın Kolları Başkanı Gülseren Sarıoğlu, Sorgun İlçe Başkanı Zafer Yusuf Kutlusoy, MHP Yozgat Milletvekili adayları Ethem Sadef, Yusuf Mertoğlu, Osman Gözan, Ahmet Özbek’in de katıldığı açılışa vatandaşların da ilgisi yoğun oldu. MHP Yozgat Milletvekili Adayı Ethem Sedef, 24 Haziran’da Yozgat milletvekili seçilmesi halinde Yozgat ve ilçelerine en iyi hizmeti getirmek için mücadele vereceğini söyledi. Sedef, ‘’Yozgat bizim sevdamız. Bizler Yozgat’ın ehil evladıyız. Bizlere sahip çıkın. Bizler seçim döneminde bir valiz dolusu eşya doldurup gelip milletvekili adayıyız, Sorgunlu, Sarıkayalı, Çandırlıyız demiyoruz. Bizler bu şehrin göbeğinde yaşayan işyerleri olan ve sizin içerinizden çıkan kardeşleriniziz.  Bizleri milletvekili seçerek bizlere sahip çıkın. Bizlerin arkamızda durun. Sizin derdinizi ve sıkıntılarını bizler biliyoruz. Onun için bizlere Allah milletvekilliği nasip ettiğinde sizler için çalışacağız’’ dedi.
MHP İkinci sıra Milletvekili Adayı Yusuf Mertoğlu da, Türk milliyetçileri olarak geçmişi unutmadıklarını, bugünü değerlendirip, geleceğin planlamasını yaptıklarını kaydetti. Mertoğlu, teşkilatların önerisi doğrultusunda, MHP Genel Merkezinden aday atamasının yapıldığı hatırlattı, ‘’Bizler bütün teşkilatlarımız, adaylarımız, eski belediye başkanlarımız olarak gitmedik köşe sıkmadık el bırakmadan geziyoruz. Bu çalışmaların karşılığında sizlerin bizlere destek vereceğine inanıyoruz’’ diye konuştu.

 

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