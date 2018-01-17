MHP destek istiyor

MHP Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu, “Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben ilkesini benimsemiş herkesin Milliyetçi Hareket Partisi'ne destek olmalarını bekliyoruz” dedi.

Devlet Bahçeli’nin Türk siyaset tarihinde olmayan bir hamle yaptığını iddia eden Tekin Irgatoğlu, Bahçeli’nin bu adımıyla Türk Milleti’ni CHP, HDP ve FETÖ karşısında koruma altına aldığını belirtti. Devlet Bahçeli’nin AK Parti’ye yaptığı destek açıklamalarından HDP, CHP ve İYİ Parti’nin rahatsızlık duyduğunu dile getiren Irgatoğlu “PKK- FETÖ ve bunların kayığına binen iki partinin bir araya gelip hayır bloku oluşturduğu bir ortamda , Milliyetçi Hareket Partisinin bilge lideri de hem ülkemizde, hem de komşu coğrafyalarda olağan üstü gelişmelerin yaşandığı bu günlerde ülkemizi bu şer ittifakının eline bırakmamak için hamlesini yapmış ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini açıklamıştır” diye konuştu.

Tekin Irgatoğlu, MHP’nin baraj sorunu yaşamadığını, partisinin bugünlere kadar tüm sıkıntıları aştığını ve 2019 yılında yapılacak seçimler için ekiplerin hazırlanarak, görev dağılımı yapılacağını da sözlerine ekledi.