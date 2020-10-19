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MHP'de yeni dönem

MHP Yozgat İl Başkanlığına, daha önce partinin farklı kademelerinde görev alan, en son Merkez İlçe Başakanı olan Tekin Irgatoğlu seçildi.

19 Ekim 2020 Pazartesi 00:17
MHP'de yeni dönem

MHP Yozgat İl Kongresi, Milletvekillerinin de katılımı ile Yozgat Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Daha önce partinin farklı kademelerinde görev alan, son olarak Yozgat Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüten Tekin Irgatoğlu, tek liste ile katıldığı seçimlerden İl Başkanı olarak çıktı. MHP Yozgat İl Kongresine MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç, ilçe ve belde belediye başkanları, ilçe teşkilatları, sendika il temsilcileri, muhtarlar ve delegeler katıldı.  Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, ‘’14 ilçemizde kongrelerimiz gerçekleştirdik. Her biri birbirinden değerli ilçe bakanlarımız ve yönetim kurulu üyelerimiz yeni görevlerine başladılar. 24 Hazirana omuz omuza 14 ilçemiz ile birlikte hepsinin canı gönülden bizleri desteklemesi ile milletvekili olduk. Bunları da unutmayacağız, bütün teşkilatlarımızın emrinden olacağım’’ dedi. MHP Yozgat İl Başkanlığına seçilen Tekin Irgatoğlu da, Milliyetçi Hareket Partisi olarak Yozgat’taki hedeflerinin her zaman en yüksekte olacağını söyledi. Irgatoğlu, ‘’Önce Milletvekili sayımızı yükselteceğiz akabinde de, Allah’ın izniyle bu salonda bulunan başta milletvekilimiz Ethem Sedef ve tüm dava arkadaşlarımızla birlikte Yozgat’taki tüm belediyelerin burçlarında 3 hilali dalgalandıracağız. Ülkücüler ister ve inanırsa çıkamayacağı yol, varamayacağı hedef yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi bitirirken kongremizin ülkemize milletimize Yozgat’ımıza ve davamıza hayırlar getirmesini diliyorum’’ ifadelerini kullandı. 

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MHPde Yeni Dönem
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