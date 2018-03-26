MHP de katıldı

Büyük Sinema Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıya AK Partililerin yanı sıra MHP’lilerin de katılımı dikkat çekti.

MHP İl Başkanı Ethem Sadef, AK Parti İl Başkanı Celal Köse ile yan yana oturarak toplantıyı takip etti.

Toplantıda bazı MHP’liler de kendi yörelerinde yaşanılan ulaşım sıkıntılarını söz alarak Bakan Ahmet Arslan’a iletti.

