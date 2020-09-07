MHP'de Gözler İl'e çevrildi

Hafta sonunda Çekerek ve Kadışehri İlçe kongreleri yapıldı. Çekerek İlçesinde iki dönemdir İlçe Başkanlığı görevini yürüten Hamdi Aksoy, güven tazeledi. Kadışehri İlçesinde ise Eyüp Mert yeniden seçildi. MHP İlçe kongrelerini dün gerçekleştirilen Aydıncık ilçe kongresi ile tamamladı. Aydıncık İlçesinde de seçime tek liste ile giren Bekir Aydemir güven tazeledi. İlçe Kongrelerine MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, İl Başkanı Ferhat Altan, Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, Merkez İlçe Eski Başkanı Tekin Irgatoğlu da katıldı. MHP’de gözler şimdi il kongresine çevrildi.