MHP'de adaylar belli oldu

MHP'nin milletvekili aday listeleri önceki gece basına ve sosyal medyaya sızdı. Parti tarafından hazırlanan listeye göre, Yozgat'ta eski İl Başkanı Ethem Sadef birinci sırada yer aldı.

MHP'nin ekonomist adayı Yusuf Mertoğlu ikinci sırada, Sarıkayalı İş adamı Osman Gözan üçüncü sırada, genç mühendis Ahmet Özbek ise dördüncü sırada yer aldı.

1- Ethem Sedef

2- Yusuf Mertoğlu

3- Osman Gözan

4- Ahmet Özbek