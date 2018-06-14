MHP boş bırakmıyor

MHP Yozgat İl Başkanlığı ve Çekerek İlçe Başkanlığı tarafından, Çekerek ilçesinde düzenlenen Ramazan Şenlikleri etkinliğine MHP Yozgat Milletvekili adayları da katılım gösterdi. Çekerek ilçe meydanında gerçekleşen etkinliğe çok sayıda ilçe halkı katılım gösterdi. Burada vatandaşlara seslenen MHP Yozgat Milletvekili Adayı Ethem Sadef, Türkiye’nin güvenliği ve bekası söz konusu olunca, MHP’lilerin makam ve mevkii bir kenara bıraktığını 15 Temmuz gecesi ve sonraki süreçte ispat ettiklerini hatırlattı. Ülkücülerin her şeyden evvel vatanın birliği ve bütünlüğü ile vatandaşların selametini düşündüğünü vurgulayan Sadef, “Şimdi 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hep birlikte destekliyoruz. Ancak parlamento seçimlerinde de aynı birliktelik içerisinde MHP’yi ve onun ülkücü evlatlarını destekleyeceksiniz” dedi.

Ethem Sadef, “Böylece vatan ve milletine kendini adayan ülkücü kadrolar, Yozgat’a hizmet için gecesini gündüzüne katacak, içte ve dıştaki düşmana fırsat vermeyerek Türkiye’yi aydınlık yarınlara taşıyacaktır” diye konuştu.

Haber:Mustafa TEKER