MHP Belediye Başkan Adayı Erdemir’den 66 Proje

Yozgat Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür Merkezi Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef ile kalabalık bir seçmen topluluğu katıldı. Erdemir, hazırlattığı projelerin takipçisi olmasını istediği seçmenden destek isterken, ‘Vefa ve samimiyet ile 31 Mart Seçimlerinde zafer için çıktığımız yolda sizlerin oylarına talibim. Daha önce üç dönem belediye başkanlığı ve bir dönem milletvekilliği için desteklerinizi esirgemediniz. Eskiden olduğu gibi yeniden Yozgat’ı hak ettiği yere el birliği ile taşımak için desteklerinizi yine esirgemeyeceğinizi biliyorum’’ dedi.

Yozgat için hayalleri ve projelerinin bulunduğunu vurgulayan Erdemir, verilecek yetki ile 5 yıllık zaman zarfında, spordan kültüre, alt yapı çalışmalarından yeşil alanlara, istihdamdan üretime, eğitimden çevreye pek çok alanda, geniş perspektifle 66 proje hazırladıklarını, şehrin çehresini değiştirmek istediklerini kaydetti. Erdemir, ‘’Her bir karış toprağında hatıralarımız olan Yozgat'ta yapılacak çok iş var. Bizler geniş bir ekiple sizler için en iyisini hayata geçirmeye hazırız. Hiçbir Yozgatlının talebini kulak ardı etmeden, gönüller kırmaya değil gönüller yapmaya geldik diyerek hazırladığımız 66 proje ile 5 yıllık atılım hamlesi elinizde. Özenle hazırlanan bu projelerle Yozgat’ın makus talihi değişecek, İç Anadolu’da parmakla gösterilen huzurun, refahın, kültürün şehri olacak. Biz kazandığımızda gençlerimiz, kadınlarımız, esnafımız, öğrencimiz, memurumuz, emeklimiz kazanacak’’ diye konuştu.

Daha sonra MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef kürsüye çıkarak, yaptığı konuşmasında, Yozgat’ın MHP’li belediyeye ihtiyacının olduğunu, verilecek destekle Yozgat’ın geleceğini el birliği ile yeniden inşa edeceklerini kaydetti.

