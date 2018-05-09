MHP ara vermiyor

MHP’den milletvekili olmak isteyen isimler, dün düzenledikleri basın toplantısıyla kendilerini tanıttı. MHP’de dün düzenlenen toplantıyla Süleyman Yılmaz ve Osman Gözan aday adaylıklarını ilan etti.

MHP İl Başkanı Ferhat Altan, MHP’ye olan ilgi ve desteğin artarak devam ettiğini belirtti.

Bu kapsamda iki kıymetli ismin daha aday adaylığını kamuoyuna duyurduğunu söyleyen İl Başkanı Altan, “Süleyman Yılmaz ve Osman Gözan ülküdaşlarımız da partimizde kendilerini tanıtarak, aday adaylıklarını ilan ettiler. Kendilerine çıktıkları yolda başarılar diliyorum. Hayırlı olsun” diye konuştu.

