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MHP anket yaptırıyor

YOZGAT’ta yerel seçimlerin iddialı partilerinden MHP anket çalışması başlatarak doğru adayı belirlemek istiyor.

MHP anket yaptırıyor

YOZGAT’ta yerel seçimlerin iddialı partilerinden MHP anket çalışması başlatarak doğru adayı belirlemek istiyor.

01 Aralık 2018 Cumartesi 07:00
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MHP anket yaptırıyor

MHP’nin Yozgat’ta yüz yüze ve telefon aracılığıyla anketler yaptırdığı öğrenildi. Yozgat’ta 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler için MHP aday belirleme çalışmalarını hızlandırdı. Parti tarafından yapılan anket çalışması sonrasında doğru adayın belirlenerek yaklaşık 16 yıl aranın ardından yeniden Yozgat Belediyesi’nin MHP’li olması hedefleniyor. Yapılan anketlerde seçmenin MHP’li olmayan isimleri de tercih edebildiği bildirildi.

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