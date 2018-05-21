MHP adayları istişare etti

MHP İl Başkanı Ferhat Altan, hedeflerinin 4 adayı da Yozgat’ı temsil etmek üzere Meclise göndermek olduğunun altını çizdi. Altan, ‘’Biz çalışacağız, takdir önce yaratanın sonra Yozgat halkının. Cumhur İttifakında, anlaşmaya ve uzlaşmaya dayalı ittifak hukukunu, Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinde sürdüreceğiz. İttifakın çatlamasını bekleyen odaklara da fırsat vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile demokrasi ve huzurumuz güçlenecek, derinleşecektir. İl Başkanlığımız ve ilçe teşkilatlarımız seçime hazırdır. Başbuğumuz Alpaslan Türkeş’in izinde, MHP Genel Başkanı bilge liderimiz Dr. Devlet Bahçeli’nin emrinde kutlu davamız için çalışmaya, başarmaya ant içtik. Son söz Türk Milleti’nindir. Milliyetçi Hareket Partisi, ülkenin istikrar içinde, demokrasiyle normalleşmesi ve huzura kavuşa bilmesi için her fedakârlığı yerine getiren ve ilkeli duruşu ile Türkiye’nin derlenip toparlanmasına büyük bir katkı sağlayan 50 yıllık ulu bir çınardır’’ dedi.