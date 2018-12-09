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MHP adayı belli oldu
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MHP adayı belli oldu

MHP Yozgat Belediye Başkan adayı Mehmet Erdemir oldu.

MHP adayı belli oldu

MHP Yozgat Belediye Başkan adayı Mehmet Erdemir oldu.

09 Aralık 2018 Pazar 18:58
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MHP adayı belli oldu

MHP, 12'si il olmak üzere toplamda 152 belediye için başkan adaylarını açıkladı. MHP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, MHP Yozgat Belediye Başkan adayını Mehmet Erdemir olduğu bildirildi.

MHP'nin Yozgat'taki ilçe ve bazı belde adayları da şöyle:

Yozgat    Aydıncık :Selahattin ÖZDEMİİR

Yozgat    Boğazlıyan:İbrahim TAMER

Yozgat    Çandır:Mehmet Emin MURAT

Yozgat    Çayıralan:Kıyasi BAŞGÜL

Yozgat    Kadışehri:Mustafa DOĞRU

Yozgat    Saraykent Ozan Beldesi:Mustafa CANSEVER

Yozgat    Sarıkaya:Ömer AÇIKEL

Yozgat    Aydıncık Baydiğin:Ünal KARACA

Yozgat    Boğazlıyan Sırçalı:Erhan TANIŞ

Yozgat    Sorgun     Gülşehri: Aziz KAYA

Son Güncelleme: 09.12.2018 19:10
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