MHP adayı belli oldu

MHP, 12'si il olmak üzere toplamda 152 belediye için başkan adaylarını açıkladı. MHP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, MHP Yozgat Belediye Başkan adayını Mehmet Erdemir olduğu bildirildi.
MHP'nin Yozgat'taki ilçe ve bazı belde adayları da şöyle:
Yozgat Aydıncık :Selahattin ÖZDEMİİR
Yozgat Boğazlıyan:İbrahim TAMER
Yozgat Çandır:Mehmet Emin MURAT
Yozgat Çayıralan:Kıyasi BAŞGÜL
Yozgat Kadışehri:Mustafa DOĞRU
Yozgat Saraykent Ozan Beldesi:Mustafa CANSEVER
Yozgat Sarıkaya:Ömer AÇIKEL
Yozgat Aydıncık Baydiğin:Ünal KARACA
Yozgat Boğazlıyan Sırçalı:Erhan TANIŞ
Yozgat Sorgun Gülşehri: Aziz KAYA
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol