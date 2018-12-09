MHP adayı belli oldu

MHP, 12'si il olmak üzere toplamda 152 belediye için başkan adaylarını açıkladı. MHP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, MHP Yozgat Belediye Başkan adayını Mehmet Erdemir olduğu bildirildi.

MHP'nin Yozgat'taki ilçe ve bazı belde adayları da şöyle:

Yozgat Aydıncık :Selahattin ÖZDEMİİR

Yozgat Boğazlıyan:İbrahim TAMER

Yozgat Çandır:Mehmet Emin MURAT

Yozgat Çayıralan:Kıyasi BAŞGÜL

Yozgat Kadışehri:Mustafa DOĞRU

Yozgat Saraykent Ozan Beldesi:Mustafa CANSEVER

Yozgat Sarıkaya:Ömer AÇIKEL

Yozgat Aydıncık Baydiğin:Ünal KARACA

Yozgat Boğazlıyan Sırçalı:Erhan TANIŞ

Yozgat Sorgun Gülşehri: Aziz KAYA