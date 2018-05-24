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MHP açılışa hazırlanıyor

MHP Yozgat İl Başkanlığı Cuma günü düzenleyeceği tören ile Seçim İletişim Merkezi’nin açılışını gerçekleştirecek.

MHP açılışa hazırlanıyor

MHP Yozgat İl Başkanlığı Cuma günü düzenleyeceği tören ile Seçim İletişim Merkezi’nin açılışını gerçekleştirecek.

24 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
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MHP açılışa hazırlanıyor

MHP İl Başkanlığı seçmen ile partinin temasını ve iletişimini artırmak amacıyla, Cuma günü Seçim İletişim Merkezini devreye sokacak. Hitit Otel altında bulunan dükkanda hizmete girecek olan Seçim İletişim Merkezi Cuma günü saat 13.30’da tören ile açılacak. MHP Yozgat İl Başkanı Ferhat Altan tüm Yozgatlı vatandaşları açılışa davet etti. MHP İl Başkanı Altan, ülkücü kadrolar ile Yozgatlı halkın Cuma günü bir kez daha kucaklaşacağını ifade ederek “Açılışımıza partili partisiz tüm hemşerilerimizi davet ediyoruz” diye konuştu.
Haber: Mustafa TEKER

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