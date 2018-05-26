MHP AÇILIŞ YAPTI

MHP Seçim İletişim Merkezi açılışına çok sayıda partili katılım gösterdi. Milletvekili adayları seçim tırı üzerinden açılışa katılan partililere hitap etti. İlk olarak MHP Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu konuştu. Tekin Irgatoğlu, MHP olarak Cumhur İttifakının başarıya ulaşması için çalışacaklarını söyledi. MHP İl Başkanı Ferhat Altan da ülkücülerin vatan ve milletin bekası için yüreğini ortaya koyduğunu, 24 Haziran seçimlerinde milletin desteğiyle görevlerini sürdüreceklerini belirtti. Partinin dördüncü sıra milletvekili adayı Ahmet Özbek partililerini selamlayarak konuşmasını sonlandırdı. Üçüncü sıra milletvekili adayı Osman Gözan, MHP lideri Bahçeli’nin emrinde yola çıktıklarını, Yozgat’a hizmet etme arzusuyla aday olduklarını dile getirdi. MHP ikinci sıra milletvekili adayı Yusuf Mertoğlu, Yozgat’tan vekil seçilenlerin Yozgat’ı unuttuğunu ve bir daha Yozgat’a uğramadığını hatırlatarak “İşte biz onlardan değiliz. Bizim adaylarımız Sorgun’un, Sarıkaya’nın bu memleketin evlatları. Yatırımları burada, ekmekleri burada, yürekleri burada” dedi.

Tecrübeli siyasetçi Mertoğlu, “Bizi seçin ve gerçek vekillik nasıl yapılıyormuş, bunu herkese gösterelim” diye konuştu.

Yusuf Mertoğlu Yozgat’ın yıllardır göç verdiğini ve temel meselelerinin bulunduğuna dikkat çekerek, “Devletin ve milletin bekası için yüreğini ortaya koyan ülkücülere destek verin ve onlar da sizin için çalışsın” şeklinde konuştu.

MHP’nin liste başında bulunan adayı Ethem Sadef, Yozgat’ın bir evladı olarak yola çıktığını anlattı. Ethem Sadef, çocuk yaşlardan beri ülkücü hareketin içinde olduğunu belirterek, hiçbir dönem yuvayı terk edenlerden olmadığını söyledi. Ülkücülerin hain FETÖ kalkışmasına sesiz kalamayacağını, PKK’nın sinsi planlarını görmezden gelemeyeceğini vurgulayan Sedef, “Ülkücü hareketin lideri 35 vekiliyle 300 vekilin yapamadığını yapmış ve hain kalkışmanın bastırılmasında üzerine düşeni yapmıştır. Liderimiz herkese yüzde 12’nin bazen yüzde 40’lardan fazla olduğunu ispat etmiştir. Biz kendimizi sizlere emanet ediyor ve desteğinizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

MHP Seçim İletişim Merkezinin açılış kurdelesini Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ve eski MHP İl Başkanı Mehmet Ali Çakır birlikte kesti.

•Haber: Mustafa TEKER•



