Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101801
ALTIN
221.849
DOLAR
5.2625
STERLİN
6.9587
EURO
6.0040

MHP açılış yapıyor

MHP Yozgat İl Başkanlığı tarafından düzenlenen tören ile partinin seçim irtibat bürosunun açılışı gerçekleştiriliyor.

MHP açılış yapıyor

MHP Yozgat İl Başkanlığı tarafından düzenlenen tören ile partinin seçim irtibat bürosunun açılışı gerçekleştiriliyor.

26 Ocak 2019 Cumartesi 13:37
627 Okunma
MHP açılış yapıyor

Törene MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve çok sayıda partili katılım gösterdi. Tören konuşmalarla devam ediyor.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Ağaoğlu, çalışmalara başladı
Ağaoğlu, çalışmalara başladı
Keven ilçe turunda
Keven ilçe turunda
Yozgat İYİ Parti'de
Yozgat İYİ Parti'de
BBP’den aday oldu
BBP’den aday oldu
Başkentte tanıtıldılar
Başkentte tanıtıldılar
Vatandaş odaklı hizmet
Vatandaş odaklı hizmet
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim