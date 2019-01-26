MHP açılış yapıyor

Törene MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve çok sayıda partili katılım gösterdi. Tören konuşmalarla devam ediyor.
26 Ocak 2019 Cumartesi 13:37
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MHP Yozgat İl Başkanlığı tarafından düzenlenen tören ile partinin seçim irtibat bürosunun açılışı gerçekleştiriliyor.
Törene MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve çok sayıda partili katılım gösterdi. Tören konuşmalarla devam ediyor.
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