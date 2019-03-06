Mevcutlar yeterli bulundu

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CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat’ta yaşanan trafik kazalarının en aza indirilmesine yönelik yaptığı yazışmalara yanıt veren Karayolları 6’ıncı Bölge Müdürlüğü'nün, mevcut üst geçit ve sinyalizasyon sistemlerinin yeterli olduğu yönünde görüş bildirdiğini söyledi.

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CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat’ta yaşanan trafik kazalarının en aza indirilmesine yönelik yaptığı yazışmalara yanıt veren Karayolları 6’ıncı Bölge Müdürlüğü'nün, mevcut üst geçit ve sinyalizasyon sistemlerinin yeterli olduğu yönünde görüş bildirdiğini söyledi.

06 Mart 2019 Çarşamba 00:00
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Keven, Sekili, Saray, Doğankent gibi yerleşim yerlerine yaya üst geçidi yapılmasını, trafik sinyalizasyonu olmayan yerlere acilen sinyalizasyon yapılması gerektiğini belirterek, talepte bulunduklarını hatırlattı. Keven, ‘’Ancak gelen cevapta bu taleplerin planlamaya dahil edileceği belirtilmemektedir. 15-20 yıllık süre zarfında daha önce yapılmış olan üst geçitler listelenmiştir. Yoğun kazaların yaşandığı Sekili gibi yerleşim yerlerinde herhangi bir çalışma yapılacağı belirtilmemektedir. Yapılan işler için Karayollarına teşekkür ediyorum ama bu taleplerimizin yerine getirilmesi için de takipçisi olacağım’’ dedi.

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