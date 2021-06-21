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Meşaleli karşılama

AK Parti Gençlik Kolları il değerlendirme toplantısı yapıldı.

21 Haziran 2021 Pazartesi 00:29
Meşaleli karşılama

Toplantıya katılan, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, salona gelişinde gençler tarafından meşalelerle karşılandı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Yozgat Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal’ın da katıldığı toplantının açılışını AK Parti Yozgat Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir yaptı. Milletvekili Bozdağ, AK Parti'nin her zaman gençlere önem verdiğini hatırlatarak, ‘’Gençlik bizim her şeyimiz. Sadece bugün değil yarınımız ve yarınlarımızdır. Gençleri iyi olanın gelecekleri daha iyi olur. Devlet daha güçlü olur, millet daha müreffeh olur’’ dedi. Bozdağ, bir millet kendi evlatlarını kendinden daha iyi yetiştirir onları geleceğe hazırlarsa o milleti, başka hiçbir milletin alt etmesi ve geçmesinin mümkün olmayacağını belirtti. Bozdağ, ‘’Onun için tüm milletler gençlerine büyük önem veriyor. Türkiye'de AK Parti iktidarlarının birinci önceliği, gençlerimizin daha iyi yetiştirmeleri daha donanımlı olmalarını sağlamaktır’’ diye konuştu. AK Parti Yozgat Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir, ‘’Hayatımıza değer katan ve ailemizin temelini oluşturan ikiliden biri olan babalardır. Babalarımız ailemizin maddi ve manevi yükünü sırtlayan ve durmadan ve yılmadan ailemiz için çabalayanlardır. Aynı zaman ailemizin en garibi ve en cefakarları babalarımızdır. Bizlerin dünyaya geldiği ilk günden başlayarak hayatlarının sonlarına kadar iyiliğimizi, rahatımızı düşünen yine babalarımızdır. Vatanımıza ve milletimize hayırlı hizmetler etmemiz için bizi en iyi şekilde yetiştiren babalarımızdır. Günün anlam ve öneminden dolayı biz Ak Parti Yozgat Gençlik Kolları olarak şehit babalarımızı unutmadık ve onların birer evladı olarak kendilerini ziyaret ederek hayır dualarını aldık’’ diye konuştu.

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