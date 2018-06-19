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Mertoğlu’ndan gövde gösterisi

MHP Yozgat Milletvekili Adayı Yusuf Mertoğlu memleketini ziyaret ederek gövde gösterisi yaptı.

Mertoğlu’ndan gövde gösterisi

MHP Yozgat Milletvekili Adayı Yusuf Mertoğlu memleketini ziyaret ederek gövde gösterisi yaptı.

19 Haziran 2018 Salı 07:00
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Mertoğlu’ndan gövde gösterisi

MHP Yozgat ikinci sıra milletvekili adayı Yusuf Mertoğlu, baba ocağı Çadırardıç Köyünü ziyaret etti. Daha evvel belde statüsündeyken, Belediye Başkanlığı da yapan Mertoğlu, köylülerinden üç hilal için destek istedi. Çadırardıçlı kadınlarla bozkurt işareti yapan Yusuf Mertoğlu, “Çadırardıç tercihini çoktan yaptı. Çadırardıç en baştan bu yana Cumhur ittifakının yanında yer aldı. Çadırardıç halkı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasındadır. Çadırardıç halkı milletvekilliği seçimlerinde de sonuna kadar MHP’nin, ülkücü kadroların yanında ve destekçisidir. Tüm hemşerilerimden Allah razı olsun” diye konuştu.

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