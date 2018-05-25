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Mertoğlu Partilileri ile buluştu

MHP Yozgat Milletvekili Adayı Yusuf Mertoğlu, verdiği iftar yemeğinde basın mensupları ve partilileri bir araya geldi.

Mertoğlu Partilileri ile buluştu

MHP Yozgat Milletvekili Adayı Yusuf Mertoğlu, verdiği iftar yemeğinde basın mensupları ve partilileri bir araya geldi.

25 Mayıs 2018 Cuma 07:00
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Mertoğlu Partilileri ile buluştu

Çok sayıda davetlinin katıldığı iftar yemeğinde Mertoğlu, artık seçim startını verdiklerini ve seçim gezilerine Belediye Başkanlığı yaptığı Çadırardıç’tan başladığını söyledi. Çadırardıç bölgesini ve oradan da Yerköy’e geçip vatandaşlar ile bir araya geldiğini dile getiren Mertoğlu, ‘’Gittiğimiz her yerde bize olan ilgiden ve partimize olan güvenden çok memnun olduk. Şimdiye kadar görüştüğümüz insanlardan hep olumlu sonuçlar aldık ve inşallah 24 Haziran sonrasında bu olumlu sonuçlar andığa yansıyacaktır. Benim Milletvekili seçilmem durumunda ise kapım her zaman vatandaşlarımıza açık olacaktır. Hiçbir zaman Yozgat ile irtibatı koparmadan memleketime en iyi hizmeti sunmaya çalışacağım’’ dedi.

MHP Yozgat Milletvekili adayı Yusuf Mertoğlu, adaylığının kesinleşmesinin ardından seçim çalışmalarına doğum yeri olan ve Belediye Başkanı olarak görev yaptığı Çadırardıç köyünden start verdi.

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