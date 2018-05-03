Mertoğlu kolları sıvadı

MHP’nin tecrübeli politikacıları arasında yer alan, Yozgatlı vatandaşların sevdiği bir isim olan, Çadırardıç eski Belediye Başkanı, ekonomist Yusuf Mertoğlu, partisinde düzenlediği basın toplantısıyla adaylık gerekçelerini aktardı. Mertoğlu’nun toplantısına çok sayıda partili de katılım göstererek destek sundu. MHP İl Başkanı Ferhat Altan, Mertoğlu’nun samimi bir ülkücü ve dava adamı olduğunu, yıllardır ülkücü harekete hizmet ettiğini belirterek “Kendisine başarılar diliyoruz. Yozgat’ta iyi bir sonuç alacağız ve başarılı olacağız” dedi.

MHP Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu, Mertoğlu’nun ülkücü gençlere örnek bir abi olduğunu ve bozkurt duruşundan hiçbir zaman ödün vermeyerek, ülkücülerin otağını hiçbir zaman terk etmediğini, daima hizmet ettiğini aktardı. MHP Kadın Kolları Başkanı Gülseren Sarıoğlu da Yozgat’ta ve Türkiye’nin dört bir yanında Mertoğlu’nun ülkücü dava için koşturan bir isim olduğuna değinerek başarı diledi. MHP aday adayı Mertoğlu, siyasetin insana hizmet için yapıldığını, siyasetçinin birikim ve çalışmalarıyla mensubu olduğu millet ve ülkesini layık olduğu yere getirmek için çalışması gerektiğine vurgu yaptı. Yusuf Mertoğlu, “Lise yıllarımdan bu tarafa MHP ile Türk Milliyetçiliği sevdasıyla büyüdüm. Merkez Bankası’nda çalıştığım süreçte de hep genel merkez ile irtibat halinde oldum.

Belli bir tecrübeye eriştikten sonra, genel başkanımızın iznini alarak, doğduğum yere gelerek belediye başkanı oldum” dedi.

Mertoğlu “Benim için MHP’de listede, sırada olmak olmamak diye bir şey yoktur” diyerek bütün gayesinin MHP’yi Türkiye yönetiminde söz sahibi yapmak olduğunu, genel merkezin kendisine nerede yer verirse, orada çalışacağını ifade etti.

