Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
104726
ALTIN
175.233
DOLAR
4.1572
STERLİN
5.6687
EURO
4.9751

Mertoğlu kolları sıvadı

MHP Yozgat Milletvekili aday adayı Yusuf Mertoğlu basın toplantısı düzenleyerek aday adaylığını ilan etti, listenin neresinde yer alırsa alsın MHP’nin başarısı için çalışacağını söyledi.

Mertoğlu kolları sıvadı

MHP Yozgat Milletvekili aday adayı Yusuf Mertoğlu basın toplantısı düzenleyerek aday adaylığını ilan etti, listenin neresinde yer alırsa alsın MHP’nin başarısı için çalışacağını söyledi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
3 Okunma
Mertoğlu kolları sıvadı

MHP’nin tecrübeli politikacıları arasında yer alan, Yozgatlı vatandaşların sevdiği bir isim olan, Çadırardıç eski Belediye Başkanı, ekonomist Yusuf Mertoğlu, partisinde düzenlediği basın toplantısıyla adaylık gerekçelerini aktardı. Mertoğlu’nun toplantısına çok sayıda partili de katılım göstererek destek sundu. MHP İl Başkanı Ferhat Altan, Mertoğlu’nun samimi bir ülkücü ve dava adamı olduğunu, yıllardır ülkücü harekete hizmet ettiğini belirterek “Kendisine başarılar diliyoruz. Yozgat’ta iyi bir sonuç alacağız ve başarılı olacağız” dedi.
MHP Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu, Mertoğlu’nun ülkücü gençlere örnek bir abi olduğunu ve bozkurt duruşundan hiçbir zaman ödün vermeyerek, ülkücülerin otağını hiçbir zaman terk etmediğini, daima hizmet ettiğini aktardı. MHP Kadın Kolları Başkanı Gülseren Sarıoğlu da Yozgat’ta ve Türkiye’nin dört bir yanında Mertoğlu’nun ülkücü dava için koşturan bir isim olduğuna değinerek başarı diledi. MHP aday adayı Mertoğlu, siyasetin insana hizmet için yapıldığını, siyasetçinin birikim ve çalışmalarıyla mensubu olduğu millet ve ülkesini layık olduğu yere getirmek için çalışması gerektiğine vurgu yaptı. Yusuf Mertoğlu, “Lise yıllarımdan bu tarafa MHP ile Türk Milliyetçiliği sevdasıyla büyüdüm. Merkez Bankası’nda çalıştığım süreçte de hep genel merkez ile irtibat halinde oldum.
Belli bir tecrübeye eriştikten sonra, genel başkanımızın iznini alarak, doğduğum yere gelerek belediye başkanı oldum” dedi.
Mertoğlu “Benim için MHP’de listede, sırada olmak olmamak diye bir şey yoktur” diyerek bütün gayesinin MHP’yi Türkiye yönetiminde söz sahibi yapmak olduğunu, genel merkezin kendisine nerede yer verirse, orada çalışacağını ifade etti.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Nasıl olacak?
Nasıl olacak?
Siyasetçiler Ter İdmanındalar
Siyasetçiler Ter İdmanındalar
Gençliği temsil ediyorum
Gençliği temsil ediyorum
VEKiLLER DE ADAY
VEKiLLER DE ADAY
AK Parti’de yoğun mesai
AK Parti’de yoğun mesai
Sedef’e yoğun destek
Sedef’e yoğun destek

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim