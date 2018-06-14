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Merkezi gezdiler

İYİ Parti Yozgat Milletvekili adayı Seyit Yücel, beraberinde İl Başkanı Metin Özışık ile il merkezinde vatandaşlarla buluştu.

Merkezi gezdiler

İYİ Parti Yozgat Milletvekili adayı Seyit Yücel, beraberinde İl Başkanı Metin Özışık ile il merkezinde vatandaşlarla buluştu.

14 Haziran 2018 Perşembe 07:00
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Merkezi gezdiler

İYİ Parti Yozgat Milletvekili adayı Seyit Yücel, şehir merkezinde esnaf ile bir araya gelerek partisini ve kendisini tanıttı. Seyit Yücel, Yozgat’ın kara talinin İYİ Parti ile değişeceğini ve Yozgatlı vatandaşların İYİ Parti’ye gösterdiği yoğun teveccühün kendilerini son derece mutlu ettiğini belirtti. İYİ Parti’nin sadece parlamento seçimlerinde değil, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de yarışa dahil olduğuna dikkat çeken Seyit Yücel, Meral Akşener’in bir günde toplanan 234 bin imza ile adaylığını ilan ettiğini ve tüm Türkiye’nin Akşener’i bağrına bastığını ifade etti. Yozgatlı vatandaşların 16 yıllık süre sonunda değişim arzusunda ve kararlılığında olduğunu savunan Yücel, “İnşallah 24 Haziran akşamı kazanan Türkiye olacak, kazanan iyiler olacak” dedi.
Esnaf ve vatandaşlarla tek tek tokalaşan Yücel, vatandaşların oylarına talip oldu.
 

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